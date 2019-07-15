Турецька вітрянка: як не підчепити вірус Коксакі на курорті

Іноді, замість задоволення та оздоровлення, результатом поїздки на курорт стає інфекція. Влітку в Туреччині легко підчепити вірус Коксакі, який особливо охоче «липне» до малечі. Як проявляється хвороба, чи небезпечна вона, і як лікується? Думка педіатра Олександри Жуковської.

Що таке вірус Коксакі?

Експрес-інформація по країні

Туреччина (Турецька Республіка) – держава, розташована в Південно-Західній Азії і частково в Південно-Східній Європі.

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Столиця – Анкара

Найбільші міста: Стамбул, Анкара, Ізмір, Бурса, Адана, Анталья, Конья

Форма правління – Парламентсько-президентська республіка

Територія – 783562 км2 (36-я в світі)

Населення – 78,74 млн осіб (18-я в світі)

Офіційна мова – турецька

Релігія – мусульманство

ІЛР – 0,761 (72-я в світі)

ВВП – $798,42 млрд (18-я в світі)

Валюта – турецька ліра

Межує з Грузією, Вірменією, Азербайджаном, Іраном, Іраком, Сирією, Грецією, Болгарією

«Рука-нога-рот» – це поширена серед дітей вірусна інфекція. Вона отримала свою назву по характерному розташуванню висипки: бульбашки, схожі на вітрянку, з’являються в основному на долонях, стопах і в роті. Ця хвороба відома також як ентеровірусна екзантема, вірус Коксакі, турецька вітрянка та ін. Викликають її ентеровіруси. Серед них найбільшу популярність отримав саме Коксакі.

Як можна заразитися Коксакі?

Заразитися можна від хворої людини. Віруси містяться в його слині, фекаліях, всередині бульбашок висипки. Крім того, ентеровіруси можуть деякий час жити у воді, що робить басейни в теплих країнах поширеним джерелом інфекції.

Ось чому найчастіше хворіють діти. Зазвичай вони тісно контактують і мало стежать за гігієною.

Що стосується дорослих, то у групі ризику — батьки хворої дитини. Але у дорослих інфекція, як правило, протікає в легкій формі, хоча бувають винятки.

Як проявляється хвороба?

Починається як банальна ГРВІ: температура, біль при ковтанні. Температура зазвичай досягає 38 °С і тримається протягом 1-3 діб.

Характерний симптом ентеровірусної інфекції – болючі пухирці і виразки на слизовій рота: мовою і щоках, рідше на небі і яснах. З-за них дитині боляче, а іноді й пити.

Зазвичай через кілька днів після початку лихоманки з’являється висип на шкірі – як правило, на долонях, стопах і навколо рота, рідше – на колінах, ліктях, стегнах і сідницях. Висипання мають вигляд червонуватих плям і бульбашок. Їх може бути досить багато, а може бути всього декілька елементів на різних частинах тіла.

З чим можна сплутати цю інфекцію?

Іноді висипання є тільки на слизовій рота, а шкіра залишається чистою. Такий варіант ентеровірусної інфекції легко сплутати з проявами герпеса, а оскільки вони лікуються по-різному, важливо дати терапевта всю інформацію — можливо, у когось з родичів дитини були герпетичні висипання. Це допоможе поставити правильний діагноз.

У рідкісних випадках висип, навпаки, виходить за межі звичних областей – рук-ніг-рота – і розповсюджується по всьому тілу. Тоді ентеровірусну інфекцію можна сплутати з вітряною віспою. Так народжуються міфи про те, що дитина перехворіла вітрянкою двічі.

Описані випадки, коли через кілька тижнів/місяців після хвороби у дитини починають розшаровуватися нігті. Це не небезпечно і проходить само собою.

Це небезпечна хвороба?

Хвороба «рука-нога-рот» вважається цілком нешкідливою інфекцією. Ускладнення виникають рідко. Зазвичай вони пов’язані з нагноєнням (приєднанням вторинної інфекції) елементів висипу або зневодненням.

У дуже рідкісних випадках ентеровірусна інфекція може викликати запалення оболонок головного мозку, менінгіт. У такому випадку дитина стає млявим, скаржиться на нестерпний головний біль, намагається уникати яскравого світла і звуків. Якщо вам здається, що з дитиною щось не так, – звертайтеся за медичною допомогою.

Як лікувати Коксакі?

Хвороба проходить сама приблизно за 5-7 (рідше 10-14 днів. Ні антибіотики, ні противірусні препарати не допомагають, але можуть нашкодити. Щоб полегшити стан дитини, можна:

Використовувати ібупрофен або парацетамол, щоб зменшити біль у роті та/або знизити температуру, якщо дитина погано переносить її.

Дати дитині охолоджені йогурти та смузі, морозиво і холодні напої. Це зменшить біль і запалення в горлі.

Дітям постарше зменшити біль допоможе розсмоктування льодяників і полоскання рота теплою солоною водою.

Слідкуйте за тим, щоб дитина багато пив. Для цього йому має бути смачно і не боляче.

Уникайте цитрусових та інших кислих продуктів, гарячих і гострих страв.

Намагайтеся, щоб шкіра дитини залишалася сухою і чистою. Можна купати, краще під душем, не розтираючи шкіру мочалкою і рушником.

Висипання на шкірі можна обробляти каламином або ціндолом. Зверніться до свого лікаря, якщо ви помітили нагноєння елементів. У цьому випадку можуть знадобитися антибактеріальні мазі та/або препарати.

Як не заразитися?

Дитина вважається максимально заразним протягом першого тижня хвороби. Однак вірус може зберігатися в організмі ще тривалий час після згасання симптомів, тобто насправді дитина залишається заразним досить довго. Крім того, багато дорослі можуть виділяти вірус і при цьому самі не хворіти. Ось чому повністю виключити небезпечні контакти навряд чи вийде – вони не завжди очевидні. Але ви можете знизити ризик захворювання:

Слідкуйте за чистотою рук. Привчіть дитину мити руки кожен раз після походу в туалет, перед прийомом їжі і після повернення з прогулянки. Не забувайте мити руки самі.

Якщо ви помітили дітей з незрозумілою висипом — плавайте краще в морі, а не в басейні.

Якщо вдома хтось захворів, частіше робіть вологе прибирання, особливу увагу приділяйте дверних ручок, іграшок і посуду (у хворої людини вона повинна бути своя).

За матеріалами women’s Health