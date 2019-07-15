В Єгипті для туристів відкрили «зігнуту» піраміду

А саме, поворотний момент від ступінчастих пірамід до гладким. Будівництво 4600 років. Одна з особливостей піраміди полягає в її незвичайною зігнутій формі. Розташована вона в некрополі фараонів Дахшуре, в 26 кілометрах на південь від Каїра. Після довгих років реставрації, починаючи з 1965 року, вона, нарешті, приймає перших відвідувачів.

Усипальниця належала фараону Снеферу, який правив у Стародавньому Єгипті приблизно в 2613-2589 роках до нашої ери. «Зігнутою» вона називається через наявність двох різних кутів нахилу від підстави до вершини. Перші 49 метрів, в основному зберегли свій гладкий вапняковий корпус, зведені під крутим кутом 54 градуси. Споруда має два входи: основний (північний) і додатковий (західний).

Експрес-інформація по країні

Єгипет (Арабська Республіка Єгипет) – держава, розташована в Північній Африці і на

Синайському півострові в Азії.

Прапор



Герб



Столиця – Каїр

Найбільші міста: Каїр, Олександрія, Гіза, Шубра-Ель-Хейм, Порт-Саїд

Форма правління – Президентсько-парламентська республіка

Територія – 1 001 450 км2 (30-я в світі)

Населення – 90,43 млн чол. (14-я в світі)

Офіційна мова – арабська

Релігія – мусульманство

ІЛР – 0,690 (108-я в світі)

ВВП – $286,53 млрд (39-я в світі)

Валюта – єгипетський фунт

Межує з: Ізраїлем, Сектором Газа, Суданом, Лівією

Першими відвідувачами відкритої для відвідувань піраміди стали іноземні дипломати, яким довелося заходити всередину приміщення по 80-метровому вузькому тунелю в напівзігнутому стані. Цей же шлях від піднесеного входу на північній стороні піраміди будуть долати туристи. Таким чином можна дістатися до усипальниць, розміщених глибоко всередині.

Відвідувачі також зможуть відвідати сусідню 18-метрову бічну піраміду, побудовану, можливо, для дружини Снеферу Гетеферы. Після розкопок бічну піраміду вперше відкрили в 1956 році.

Помилки в розрахунках або вимушена поспіх?

Споруда була першою спробою побудувати гладку двосторонню піраміду. Однак через помилки в розрахунках один з кутів просів. За іншою версією, кут нахилу піраміди змінили, щоб швидше її добудувати із-за раптової смерті фараона. Проте влада нічого не повідомляють про те, збереглася всередині мумія Снеферу.

Уряд країни всіляко сприяє розвитку туризму в Дахшуре. Адже некрополь розташований у пустелі, він не розрекламований, а відвідувачів сюди приїжджає не так вже й багато.

Просування Дахшуре є частиною глобального плану розвитку туризму, важливого джерела іноземних доходів для Єгипту. Ця прибуткова індустрія дуже постраждала після повстання 2011 року. І лише зараз потроху відновлюється.

За матеріалами Reuters

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