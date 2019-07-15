Кличко розповів про ремонт проспекту Степана Бандери

«Сезон активного ремонту доріг у столиці триває. Комунальна корпорація «Київавтодор» розпочала капітальний ремонт ще однієї важливої транспортної артерії міста – проспекту Степана Бандери», – пише на своїй сторінці у соцмережі фейсбук мер Києва Віталій Кличко. Він також розповідає про те, як оновиться магістраль і про обмеження руху транспорту через ремонт дороги. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис столичного голови.

«На магістралі повністю оновлять покриття проїжджої частини, бордюри, дощову каналізацію. Також облаштують нові тротуари. Встановлять нове LED -освітлення, сучасне та безпечне бар’єрне огородження. На оновленому проспекті з’явиться і велодоріжка», – розповідає подробиці ремонту очільник столиці.

Віталій Кличко також повідомляє киян і гостей міста про те, що у зв’язку з ремонтними роботами рух на ділянці між вулицями Героїв Сталінграда та Богатирською в напрямку станції метро «Почайна» обмежений.

«Але, громадський транспорт працює в звичайному режимі», – наголошує мер.

Також Кличко перепрошую за незручності з пересуванням на ділянках, де сьогодні тривають ремонти в столиці, і додає, що літо є активною фазою дорожніх робіт, оновлення інфраструктури міста.

«За останніх кілька років ми відремонтували понад 900 кілометрів доріг та 30 штучних споруд (мостів та шляхопроводів) у Києві», – розповідає про досягнення у відновленні інфраструктури столиці України мер міста.

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Нагадаємо, що мер Києва Віталій Кличко раніше розповідав про те, що будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу перебуває в активній стадії.

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