Зірки, батьки яких виявилися нетрадиційної орієнтації

Ми зібрали історії зірок, чиї батьки зізналися в гомосексуальної орієнтації після довгих років традиційної сімейної життя.





Емі Адамс











Біографія актриси сама по собі могла б стати сюжетом нового фільму. Адамс народилася в Італії в багатодітній родині американців-мормонів (це релігійний напрямок, побудоване на вченні Євангелія). Емі — четвертий дитиною з сімох. Її батько був одночасно військовим і співаком, який після виходу на пенсію почав працювати в ресторанах, а мама була професійної бодибилдиршей! А ще, як з’ясувалося пізніше, лесбіянкою (не професійної, але за покликом серця). Після розлучення з чоловіком вона почала зустрічатися з дівчиною. Емі завжди віддавала перевагу чоловіків.

Роберт Де Ніро



Роберт Де Ніро — старшого, художник, скульптор і батько актора, пішов з сім’ї, коли синові не було й трьох років. Причиною тому стало небажання більше приховувати орієнтацію. Але чоловік ніколи не забував про свою дитину і тісно з ним спілкувався. Де Ніро-молодший, у свою чергу, завжди підтримував батька і присвятив йому документальний фільм. Сам актор, варто відзначити, великий любитель жіночої статі. У нього п’ятеро дітей від різних жінок (двоє від нинішньої дружини Грейс Хайтауер, близнюки від минулих відносин і син від першого шлюбу з Діаною Ебботт).

Джоді Фостер



Мама актриси вирішила спробувати особистого щастя в іншій команді, після того, як її батько чотирьох дітей кинув її ще до народження молодшої дитини (ним виявилася Джоді). Фостер вирішила піти по стопах матері, хоча й стала мамою двох синів. Два роки тому Фостер оформила шлюб з фотографом і актрисою Олександрою Хедисон.

Лайза Міннеллі











Батько актриси, знаменитий режисер Вінсент Міннеллі, оголосив про свою орієнтацію і подав на розлучення з актрисою Джуді Гарленд через п’ять років після народження їхньої першої дитини — Лайзи. Лайза завжди воліла чоловіків, хоча і повторила невдалий досвід матері: вийшла заміж за гея. Коли музикант Пітер Аллен, перший чоловік артистки, зробив пропозицію 20-річної Лайзі, зоряне оточення пари було в подиві: Аллен не особливо старанно приховував любов до чоловіків. Однак деякі бачили в цьому шлюбі партнерський союз. Артисти міцно дружили і в шлюбі підтримували один одного творчо і фінансово. У 1974 році, після семи років спільного життя, артисти розлучилися.

50 Cent











http://navote.ru/?p=16049В 1994 році майбутній репер сів у в’язницю за продаж наркотиків. «Сімейний бізнес» Кертіс Джексон (справжнє ім’я виконавця) перейняв від покійної матері Сабріни, яка народила його в 15 років і трагічно загинула в 23 роки (дівчину вбили). Плутанина панувала і в особистому житті Сабріни, яка зустрічалася і з чоловіками, і з жінками.

Джей Зі











Схожа доля і у іншого знаменитого репера. В юності Джей, виріс у чорному гетто, теж продавав наркотики, а його мама, яка, на щастя, жива й здорова, виховувала чотирьох дітей разом зі своєю подругою Діаною — з обома мамами репер в прекрасних стосунках. Джей створив гетеросексуальну сім’ю з співачкою Бейонсе, але при цьому артист активно підтримує ЛГБТ-спільноту.



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