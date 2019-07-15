З першого разу не зрозумів: ​в Одесі вдруге затримали “кримінального авторитета”

В Одесі правоохоронці затримали “кримінального авторитета” з Закавказзя. Про це повідомили у поліції Одеської області.

“47-річний іноземець намагався впливати на криміногенну ситуацію в регіоні. У 2016 році так званий “злодій в законі” був видворений до країни походження із забороною в’їзду в Україну строком на три роки. Нещодавно чоловік знову перетнув кордон нашої держави, але вже за кілька днів був затриманий співробітниками обласного управління карного розшуку в Суворовському районі Одеси”, – йдеться у повідомленні.

Працівники Державної міграційної служби України склали відносно іноземця протокол за ст. 203 (порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України) Кодексу України про адміністративні правопорушення та прийняли рішення про його примусове видворення з країни із забороною в’їзду строком на 10 років, тобто до 2029 року. Однак і це не зупинило чоловіка – за кілька днів він спробував ще раз повернутися в Україну, тепер через кордон з Придністров’ям. Втім цього разу на заваді стали прикордонники.

Наразі за фактом незаконного перетинання державного кордону вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 332-2 Кримінального кодексу України з подальшим направленням матеріалів до Служби безпеки України.