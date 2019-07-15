Названий головний продукт для здоров’я

Цей овоч здатний зменшити ризик розвитку деяких видів раку, поліпшити роботу серця, знизити рівень поганого холестерину, а також вилікувати кишечник і підняти імунітет.

Відомий британський медик Рангалі Чаттерджі, автор програми Doctor in the House («Лікар у вас вдома») на телеканалі BBC назвав головний продукт для міцного здоров’я і довголіття. На його думку, в щоденному раціоні людини для підтримки здоров’я обов’язково має бути присутня брокколі.

Раніше вченими було виявлено, що брокколі зменшує запалення в товстій кишці і знижує захворюваність на рак товстої кишки. Зокрема, вчені з Пенсільванського університету вивчили синдром «протікаючого» кишечника – стану, при якому кишковий бар’єр порушується і кишечник атакують токсини і мікроорганізми, знижуючи його здатність поглинати поживні речовини. Їм вдалося встановити, що броколі захищає внутрішню оболонку кишечника, допомагаючи зміцнити імунну систему і підтримувати баланс кишкової флори.

За даними Чаттерджі, від здоров’я кишечника залежить робота всього організму. Фахівець відзначає, що в наукових колах кишечник називають «другим мозком» і пов’язують його роботу з функціонуванням мозку, а також з настроєм і психоемоційним станом людини.

: vokrugsveta.ua

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