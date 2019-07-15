15 липня: все що треба знати за сьогодні. Прибічники Порошенка намагалися захопили будівлю ДБР

(15.07.2019). Аварія кортежу президента, на Нивках та Іподромі більше не прийматимуть жетони, Луценко прийшов на допит до НАБУ, Прибічники Порошенка намагалися захопили будівлю ДБР. Що цікавого трапилося за сьогодні. Zrada.today підготувала для своїх читачів самі цікаві новини та події в історії, які відбулися в цей день.

З 15 липня на двох станціях київського метрополітену не продаватимуть і не прийматимуть жетони. Про це повідомили у пресслужбі столичної підземки, повідомляє Громадське радіо. «З 15 липня жетон не продаватиметься і не прийматиметься у вестибюлі станції «Нивки» (вихід до пожежної частини) та станції «Іподром» (вихід до Іподрому). Тут працюватимуть лише сучасні засоби оплати»

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Сергій Притула – Анатолію Гриценку: “Ти ж полковник! Де ти, такий крутий, був в 2014 році?”

У понеділок, 15 липня, у Києві на вулиці Шовковичній відбулися сутички і горіли фаєри. Близько 20 осіб у військовій формі прийшли під центральний офіс державної лотереї «МСЛ» з вимогою припинити роботу компанії в Україні.

Посольство України в Латвії веде переговори з урядом країни про легалізацію всіх нелегальних трудових мігрантів з українським громадянством.