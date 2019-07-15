ГПУ просить США надати доступ до банківського рахунку Манафорта

Пол Манафорт — колишній радник заочно засудженого експрезидента Януковича.

Генеральна прокуратура України повторно просить США надати доступ до інформації про банківського рахунку компанії колишнього радника заочного засудженого експрезидента Віктора Януковича Пола Манафорта у справі “чорної бухгалтерії” Партії регіонів. Про це йдеться в матеріалах суду, розповідає ZN.UA з посиланням Українські Новини.

Зазначено, що управління спецрозслідувань ГПУ розслідує легалізацію 750 тисяч доларів шляхом перерахування їх на рахунок компанії Davis Manafort нібито за поставку комп’ютерного обладнання у 2009 році. Так, в “чорній бухгалтерії” ПР зазначено, що ця сума була перерахована ексраднику Януковича.

У червні 2018 року Україна направила запит про міжнародну правову допомогу компетентним органам США з проханням надати доступ до інформації з банківського рахунку компанії Davis Manafort в банці Wachovia Bank NA (зараз — Wells Fargo).

У червні поточного року українська Генпрокуратура вирішила відправити повторний запит.

Суд надав прокуратурі відповідний дозвіл на доступ, зокрема, до всієї інформації про відкриття банківського рахунку Davis Manafort, до документів про рух коштів по рахунку, до платіжних доручень, до документів про проведення фінансового моніторингу, до виписок з номерами телефонів, з яких проходило з’єднання системи “Клієнт — банк”.

Також читайте: У OCCRP ВСТАНОВИЛИ, ЩО МАНАФОРТ І ЯНУКОВИЧ ВІДМИВАЛИ КОШТИ ЧЕРЕЗ SWEDBANK

Колишнього главу виборчого штабу Трампа і політтехнолога засудженого екс-президента України ЯнуковичаПола Манафорта засудили у США до 7,5 років тюремного ув’язнення. Крім президента-втікача Януковича, клієнтами Манафорта були Рінат Ахметов, Борис Колесніков, Андрій Клюєв і Сергій Тігіпко. На своїх українських клієнтів Пол Манафорт заробив 60 мільйонів доларів, а задекларував лише 14. Також різні звинувачення були висунуті ще 33 пов’язаним з штабом Дональда Трампа людям.

Только интересное и важное попадает к нам в Telegram.. Подписывайтесь!