Медики розповіли, як позбутись від судом ніг

Судоми можуть бути викликані тривалою фізичною напругою, хворобами вен, нестачею в організмі певних вітамінів і мікроелементів. Найчастіше виникають в литкових м’язах і турбують зазвичай вночі. Як впоратись з проблемою?

Розслабте м’язи. Для цього досить лягти або сісти, змінивши положення ноги, і сильно розтерти руками зведений м’яз. Потім прикласти рушник, змочений у холодній воді, або встати босими ногами на холодну підлогу або землю.

Щоб швидко зняти судоми вночі, необхідно сісти в ліжку, опустити ноги вниз і обережно встати або просто вщипнути кілька разів хворе місце. Потім помасажуйте ступні ніг та ікри легкими поплескування від кінчиків пальців до п’ят, від п’ят вздовж литкових м’язів до колін. Після масажу поверніться в ліжко і підніміть ноги під кутом не менше 60 градусів – це запобіжить повторним судомам.

Масаж ніг за допомогою ефірних масел (добре допомагає масло лавра благородного) або рослинне гірчичне.

Контрастні ванни для ніг – вони чудово тонізують кровоносні судини.

Вранці і ввечері змащуйте соком свіжого лимона підошви ніг і гомілки, не витирати. Одягнути шкарпетки і взуття тільки після того, як сік висохне. Курс 2 тижні.

: Країна здоров’я.

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