Росія принесла західним банкам рекордний дохід

Частка західних інвестиційних банків в доходах від операцій з компаніями в Росії з початку 2019 року склала 78 відсотків, що є максимумом з 2008 року. Про це пише належить Григорію Березкін видання РБК з посиланням на дані компанії Refinitiv.

У результаті доходи західних інвестбанків за перші півроку 2019 року перевищили доходи держбанків в 3,5 рази: 161,3 мільйона проти 46,2 мільйона доларів.

Як пояснив колишній топ-менеджер великого західного інвестбанку, в даний час «пиріг» ринку став настільки малим, що результати сильно залежні від одного-двох угод. За його словами, особливо це було помітно в 2018 році, коли доходи іноземних інвестбанків впали за рік з 548,5 до 277,6 мільйонів доларів. В 2019-му ситуація вже набагато краще, оскільки після першого півріччя показник досяг 207,4 мільйона доларів.

До свого історичного мінімуму частка доходів західних інвестиційних банків падала в 2015 році — тоді вона становила 53 відсотки. На початку 2000-х їх частка на російському інвестиційному ринку доходила до 97 відсотків.