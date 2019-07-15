Сергій Рибалка щодня проводить зустрічі на шахтах “Лисичанськвугілля”

Народний депутат Україні Сергій Рибалка вважає, що важливо об’єднати в майбутньому парламенті всіх депутатів, обраних від Луганської та Донецької областей, для просування законодавчої бази для відродження і розвитку промисловості цього регіону. Він щодня проводить зустрічі на шахтах “Лисичанськвугілля”. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис нардепа у соцмережі фейсбук.

Сергій Рибалка пише про те, що кожен ранок починає зі зустрічей на шахтах “Лисичанськвугілля”.

«Відродження та розвиток цього об’єднання і всієї вугільної галузі дуже важливо для всієї країни. Розповідаю шахтарям про те, що ми вже зробили і як плануємо відстоювати інтереси цього округу у Верховній Раді. Мене не влаштовує, що в останні роки влада фінансувала інші регіони більше, ніж Луганську область, яка постраждала більше за всіх інших від війни і кризи», – розповідає нардеп у своєму дописі про плани на майбутнє.

Він також наголошує на важливості об’єднання в майбутньому парламенті всіх депутатів, обраних від Луганської та Донецької областей, для просування законодавчої бази для відродження і розвитку промисловості цього регіону.

«Для цього буде використовуватися успішний досвід інших країн, коли реалізовувалися спеціальні інфраструктурні та соціальні програми, а також вільні економічні зони для швидкого розвиток регіонів, що постраждали від бойових дій», – наголошує у своєму дописі Рибалка.

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Нагадаємо, що Сергій Рибалка раніше говорив про те, що результати виборів зруйнували міф про розкол України. Всі громадяни однаково хочуть змін і втомилися від брехні політиків. Чому програли два попередні президенти? Не можна говорити про боротьбу з корупцією і непристойно збагачуватися разом зі своїм оточенням. Не можна заявляти про судову реформу, продовжуючи керувати суддями в ручному режимі. Люди втомилися чекати справедливості і поліпшення свого життя.

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