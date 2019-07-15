НКРЭКУ: «Укренерго» повинна виплатити 1,7 мільйона гривень штрафу

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЭКУ), оштрафувала НЕК «Укренерго» на 1,7 млн грн за порушення умов і правил здійснення діяльності з передачі е/е магістральними та міждержавними електромережами. Дане рішення комісія ухвалила за підсумками проведеної 26 червня перевірки 12 липня 2019 року, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Відомо, поданому в НКРЭКУ доопрацьованому звіті про оцінку відповідності генеруючих потужностей «Укренерго» лише частково врахував зауваження регулятора, про що НЕК була проінформована, однак станом на 26 липня не подало нову версію документа з урахуванням всіх побажань комісії.

Крім того, перевіркою встановлено відсутність низки щотижневих звітів з боку «Укренерго», а також відсутність надання в зазначені терміни акту прийому-передачі виконаних робіт з налаштування стандартних програмних продуктів відповідно до вимог нормативно-правових актів та акту введення в промислову експлуатацію Market management system (ММЅ, спрямована на забезпечення роботи балансуючого ринку).

Ще одним викладених у тексті порушенням є відсутність у НКРЭКУ станом на 26 червня запиту «Укренерго» на сертифікацію оператора системи передачі.

Також З 15 липня «Укренерго» зобов’язали забезпечити надання НКРЭКУ щотижневого звіту щодо впровадження ММЅ, а також щомісячного звіту про виконання заходів з реорганізації оператора системи передачі та сертифікації.

Згідно з прийнятим рішенням, «Укренерго» зобов’язано до 15 липня подати належним чином завірену копію акта введення в експлуатацію версії 1.0 інформаційної системи ММЅ і до 25 жовтня – версії 2.0 , до 1 серпня – надати комісії доопрацьований з урахуванням зауважень звіт про оцінку відповідності генеруючих потужностей.