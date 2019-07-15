Астрономи виявили біля чорної діри об’єкт, якого не може бути

Міжнародна команда дослідників з допомогою космічного телескопа «Хаббл» виявила диск з речовиною, активно обертається навколо надмасивної чорної діри в центрі галактики NGC 3147 в 130 мільйонах світлових років від Землі. Однак за сучасними науковими уявленнями, такий тонкий диск не зміг би існувати так близько до чорної діри.

Як пояснили вчені, незвичайна знахідка вперше демонструє ефекти загальної та спеціальної теорії відносності Альберта Ейнштейна. Наприклад, газ обертається навколо чорної діри швидше 10% від швидкості світла і стає яскравішим, коли спрямований у бік Землі з одного боку і тьмяніше, коли віддаляється — цей ефект називається релятивистским випромінюванням.

Крім того, газ настільки глибоко занурений в гравітаційну яму, що світ намагається вибратися з нього, і випромінювання розтягується до червоних хвиль. Таким чином, світіння від газу змінюється у відповідності до загальної та спеціальної теорії відносності.

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

Чорна діра в центрі NGC 3147 важить приблизно 250 мільйонів разів більше маси Сонця. Вчені припускають, що такі об’єкти розташовані в центрі багатьох галактик, включаючи Чумацький шлях.

Зліва — знімок галактики NGC 3147, праворуч — ілюстрація чорної діри в центрі галактики з аккреційним диском

Згідно з нинішнім моделям, аккреционные диски навколо чорних дір утворюються, коли навколо достатньо газу, який можна захопити. Речовина починає «падати» в чорну діру і випромінювати багато світла, створюючи об’єкти, зазвичай звані квазарами.

Однак у всесвіті є начебто NGC 3147 чорні діри «недоїдають», тому що навколо немає достатньої кількості матеріалу, який можна поглинати регулярно. З-за цього астрономи вважали, що у таких об’єктів не може бути аккреційних дисків і хотіли підтвердити здогадку, спостерігаючи за NGC 3147.

Зазвичай диски у таких об’єктів гаснуть, а не сплющуються в блинообразный диск. Тому вони здивувалися, коли побачили навколо чорної діри тонкий диск, схожий на набагато більш активні об’єкти в інших галактиках.

«Тип диска, який ми побачили — це зменшений квазар, існування якого ми не очікували. Це той же тип дисків, які ми бачили у випадку 1000 або 100000 разів більшою світності. Сучасні моделі газової динаміки явно не виправдалися для слабоактивних галактик», — розповів астроном з Італії Стефано Бианти.

Для вивчення NGC 3147 астрономи використовували спектрограф «Хаббла». Він дозволив ізолювати світло від зірок і вивчити слабке світіння від газу поруч з чорною дірою.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», астрофізики показали перше в історії зображення чорної діри.

За матеріалами Tjournal

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