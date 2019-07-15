У США будуть штурмувати військову базу у пошуках прибульців

В кінці червня в Facebook з’явилося подія «Штурм Зони 51». Вони не зможуть зупинити всіх нас». Його створили адміністратори мем-спільноти Shitposting cuz im in shambles. Більше 650 тисяч користувачів відзначили, що збираються взяти участь у штурмі; більше 600 тисяч вказали, що цікавляться цією подією.

Творці події пропонують всім бажаючим зібратися неподалік від бази, а потім просто всім разом побігти до неї. «Якщо ми будемо втікати, як Наруто, то опинимося швидше їх куль», — впевнені в співтоваристві.

Один з передплатників події розробив власну стратегію штурму. По ній всі учасники повинні розділитися на три групи: основну групу штурмуючих, силу яких буде надавати енергетичний напій «Monster Energy», а також метальників каменів і батальйони «Наруто», які будуть забігати до бази з флангів. У своєму пості автор цієї стратегії на всяк випадок звернувся до влади США і уточнив, що це жарт.

Експрес-інформація по країні

Сполучені Штати Америки (США) – держава в Північній Америці.

Прапор



Герб



Столиця – Вашингтон

Найбільші міста: Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Майамі, Х’юстон, Філадельфія, Бостон, Фінікс, Сан-Дієго, Даллас

Форма правління – Президентська республіка

Територія – 9 519 431 км2 (4-я в світі)

Населення – 321,26 млн чол. (3-я в світі)

Офіційний мову – американську англійську

Релігія – протестантизм, католицизм

ІЛР – 0,915 (8-я в світі)

ВВП – $17,419 трлн (1-я в світі)

Валюта – долар США

Межують з Канадою, Мексикою

Зона 51 — віддалене підрозділ військово-повітряної бази Едвардс. Розташована в США на півдні штату Невада, в 133 км на північний захід від Лас-Вегаса, на південному березі сухого солоного озера Грум-Лейк. Імовірно, використовується для тестування нових літальних апаратів і систем озброєння. Повітряне сполучення над Зоною 51 заборонено.

Секретність бази, саме існування якої уряд США визнало з великою неохотою, зробила її предметом численних теорій змови, особливо про непізнані літаючі об’єкти.

«Навколо Світу. Україна» писав про те, яка ймовірність знайти інопланетян.

За матеріалами Meduza

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