Джолі раптово звернулася до Піта з неочікуваним проханням

Бред на сьомому небі від щастя

Знаменита актриса Анджеліна Джолі вперше за дуже довгий час вирішила не тільки сама зв’язатися зі своїм колишнім чоловіком Бредом Піттом, але і звернулася до нього з проханням.

Про це повідомляє НАРОДНА ПРАВДА з посиланням на The Sun

Відносини колишнього подружжя після розлучення складно назвати добрими. Незважаючи на наявність шістьох спільних дітей, актори ніяк не можуть прийти до компромису і часто влаштовують розбірки. Так наприклад, Джолі висуває різні вимоги до Пітта і загрожує йому забороною на спілкування з дітьми. Однак, здається, зараз голлівудська актриса нарешті вирішила пом’якшити своє ставлення до колишнього чоловіка.

Зірка звернулася до Бреда Пітта з проханням забрати їх шістьох дітей до кінця літа, так як в цей період у актриси заплановані зйомки.

“Анджеліна збирається провести більшу частину літа на зйомках “Ті, хто бажає мені смерті”, саме тому вона зв’язалася з Бредом і запропонувала йому в цей період подбати про їх спільних дітей. Це величезний крок в їх відносинах, адже раніше Джолі обмежувала Пітта в спілкуванні з дітьми. Бред на сьомому небі від щастя і навіть запросив батьків у свій особняк в Лос-Анджелесі, щоб вони теж провели час з онуками.”, – пише видання.