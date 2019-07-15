Відомий препарат від хвороб кишечника може викликати рак

Група науковців з Університету Данді, Лондонського університету королеви Марії та Інституту Сенгера виявила великої шкоди, який несуть з собою для організму деякі популярні ліки. Йдеться про медикаменти, які в тому числі виписують для лікування різних хвороб кишечника, повідомив Eurekalert.Учені запідозрили в здатності викликати появу раку шкіри відомий препарат азатіоприн. Його активно застосовують для терапії запальних захворювань кишечника, артриту, васкуліту. У представників науки вже виникала раніше підозра про те, що даний препарат здатний провокувати розвиток раку шкіри. Нове ж дослідження також завершилося вердиктом вчених про те, що використання азатіоприну призводить до підвищення фоточутливості та підвищеному ризику мутацій клітин шкіри, що призводять до появи плоскоклітинної карциноми.

Автори нової роботи відзначили, що пацієнти, які проходять лікування з допомогою азатіоприну, повинні проходити додаткові огляди, які б дозволяли вчасно діагностувати наявні вогнища ураження. Крім того, вони повинні дбати про цілорічний захист від сонця.

Дослідники вивчали випадки 37 пацієнтів, хворих на рак шкіри. У цілому число виявлених прикладів цього захворювання у зв’язку з вживанням ліків з азатіоприном було не дуже значне. Тим не менш, вчені переконані, що цей зв’язок необхідно ретельно досліджувати. Людям з кишковими хворобами і артритом дослідники порадили ретельніше захищатися від сонячного ультрафіолету.

: МедікФорум