Кожна дев’ята людина в світі страждала від голоду в 2018 р – ООН

Більше 820 млн осіб у світі стикалися минулого року з проблемою голоду і недоїдання, свідчить поширена в понеділок доповідь ООН.

“Згідно з оцінками, 820 млн осіб недоїдали в 2018 році. Цей показник вище, ніж у попередньому році (2017 році – ІФ), тоді він становив 811 млн осіб”, – йдеться в прес-релізі до доповіді, опублікованої декількома установами ООН, зокрема, Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ).

“Приблизно кожна дев’ята людина в світі страждає сьогодні від голоду”, – підкреслюється у ній.

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У прес-релізі наголошується, що з 2016 року кількість людей, які страждають у світі від голоду, щороку зростає.

Найбільшу стурбованість у експертів викликає ситуація в країнах Африки, а також у південних країнах Азії. Згідно з доповіддю ООН, у країнах східної частини Африки, більше 30% населення постійно недоїдають.

“У 2018 році на Азію прийшлося 513 млн чоловік, які недоїдали, на Африку – 256 млн, на Латинську Америку і країни Карибського басейну – 42 млн”, – йдеться в доповіді.

Крім того, в ООН зазначили, що в минулому році кожне сьоме немовля в світі народилося з недостатньою вагою.

Поряд з цим експерти висловлюють стурбованість проблемою ожиріння в світі. За даними ООН, у світі налічується близько 670 млн осіб, які страждають від цієї проблеми.

Автори доповіді вказують на необхідність створення умов для підтримки продовольчої та харчової безпеки, особливо під час економічних криз.

“Для підтримки продовольчої безпеки необхідно реалізувати економічну і соціальну політику, яка протистоятиме наслідкам несприятливих в економічному плані періодів”, – йдеться в доповіді.

Джерело – interfax

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