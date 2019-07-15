В Іспанії бик поранив рогами трьох осіб

У той час як п’ятеро биків мчали по звивистих вулицях Памплони зі своїми поводирями, один бик відірвався від групи і викликав хаос в натовпі бігунів. Бик перекинув одного чоловіка через роги і жбурнув його на бруківку. Потім він підрізав ще двох бігунів, які опинилися в пастці у стіни.

Один з постраждалих отримав поранення в ногу, другою – в праву руку, третій – в пахву. В лікарні сказали, що їхні рани не небезпечні для життя.

Таким чином за весь фестиваль Сан-Фермін від бичачих рогів постраждали вісім людей. Червоний Хрест повідомив про те, що в результаті учасники забігу отримали кілька інших травм.

Експрес-інформація по країні

Іспанія (Королівство Іспанія – держава на південному заході Європи, яке займає більшу частину Піренейського півострова.

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Столиця – Мадрид

Найбільші міста: Мадрид, Барселона, Валенсія, Севілья

Форма правління – Парламентська монархія

На території – 504 782 км2 (51-я в світі)

Населення – 47,73 млн чол. (26-я в світі)

Офіційна мова – іспанська

Релігія – католицизм

ІЛР – 0,876 (26-я в світі)

ВВП – $1,381 трлн (14-я в світі)

Валюта – євро

Межує з Португалією, Марокко, Францією, Андоррою

Довжина забігу — 875 метрів. Люди біжать поруч з пів дюжиною спеціально розлучених агресивних биків, намагаючись ухилитися від рогів і копит. Після фестивалю вбивають биків на спеціальному рингу.

З 1910 року в бичачих гонках загинуло шістнадцять осіб. Остання смерть сталася в 2009 році.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», в Іспанії під час забігу биків постраждали 5 осіб.

За матеріалами «Європейська правда»

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