У Римі туриста оштрафували на 550 євро за крадіжку монет

Інцидент стався близько 5 ранку в суботу. Поліцейський патруль, який здійснював перевірку на Пьяцца Навона побачив в одному з фонтанів – фонтан Мавра – чоловіка.

Коли пійманий на гарячому турист побачив правоохоронців, то марно намагався заховати монети в кишені. В результаті інциденту гроші конфіскували, а 36-річного туриста оштрафували.

Нещодавно влада Риму ввели жорсткі правила, щоб обмежити неприйнятну поведінку туристів. Зокрема, було введено заборону на купання у фонтанах.

Експрес-інформація по країні

Італія (Італійська Республіка) – держава в Південній Європі.

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Столиця – Рим

Найбільші міста: Рим, Мілан, Неаполь, Турін, Палермо, Болонья, Флоренція, Катання, Венеція

Форма правління – Парламентська республіка

Територія – 301 340 км2 (71-я в світі)

Населення – 60,79 млн чол. (23-я в світі)

Офіційна мова – італійська

Релігія – католицизм

ІЛР – 0,873 (27-я в світі)

ВВП – $2,141 трлн (8-я в світі)

Валюта – євро

Межує з: Францією, Швейцарією, Австрією, Словенією

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», в Римі нові правила поведінки біля пам’ятників.

За матеріалами «Європейська правда»

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