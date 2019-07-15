У Римі туриста оштрафували на 550 євро за крадіжку монет

Інцидент стався близько 5 ранку в суботу. Поліцейський патруль, який здійснював перевірку на Пьяцца Навона побачив в одному з фонтанів – фонтан Мавра – чоловіка.
Коли пійманий на гарячому турист побачив правоохоронців, то марно намагався заховати монети в кишені. В результаті інциденту гроші конфіскували, а 36-річного туриста оштрафували.
Нещодавно влада Риму ввели жорсткі правила, щоб обмежити неприйнятну поведінку туристів. Зокрема, було введено заборону на купання у фонтанах.
Експрес-інформація по країні
Італія (Італійська Республіка) – держава в Південній Європі.
Прапор
Герб
Столиця – Рим
Найбільші міста: Рим, Мілан, Неаполь, Турін, Палермо, Болонья, Флоренція, Катання, Венеція
Форма правління – Парламентська республіка
Територія – 301 340 км2 (71-я в світі)
Населення – 60,79 млн чол. (23-я в світі)
Офіційна мова – італійська
Релігія – католицизм
ІЛР – 0,873 (27-я в світі)
ВВП – $2,141 трлн (8-я в світі)
Валюта – євро
Межує з: Францією, Швейцарією, Австрією, Словенією
Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», в Римі нові правила поведінки біля пам’ятників.
За матеріалами «Європейська правда»
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