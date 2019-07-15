В аеропорту Лондона хлопчик без квитка сів у літак

Дитина без супроводу дорослих і проїзних документів змішався з іншими пасажирами, які здійснювали посадку на рейс до Лос-Анджелеса, і був помічений тільки на борту літака, коли бортпровідники попросили посадковий талон хлопчика, щоб провести його на місце в літаку.
Хлопчик, який, ймовірно, є нідерландцем, відмовився відповісти бортпровідникам і залишити на вимогу літак. У результаті дитини вивели з літака поліцейські.
Внаслідок порушення безпеки повітряне судно довелося евакуювати, і всі пасажири були змушені пройти повторну перевірку безпеки, у результаті чого виліт літака затримався більш ніж на 4 години.
Експрес-інформація по країні
Офіційна назва: Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії
Прапор
Герб
Столиця – Лондон
Найбільші міста: Лондон, Бірмінгем, Лідс, Глазго, Белфаст, Манчестер, Едінбург
Форма правління – Парламентська монархія
Територія – 243 809 км2 (78-я в світі)
Населення – 63,743 млн осіб (22-я в світі)
Офіційна мова – англійська
Релігія – християнство
ІЛР – 0,907 (14-я в світі)
ВВП – $2,98 трлн (5-я в світі)
Валюта – фунт стерлінгів
Межує з Ірландією
Детективи зараз намагаються встановити, звідки хлопчик родом і як йому вдалося пройти через суворі перевірки безпеки, не будучи поміченим.
Одна з версій полягає в тому, що він був транзитним пасажиром, але потім спробував подивитися, як далеко може зайти в спробі потрапити на борт літака.
Помилка також викликає занепокоєння з приводу ефективності перевірок безпеки в найбільш людному аеропорту Британії.
Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», 15-річний підліток вилетів в Лагос з Лондона у відсіку для шасі.
За матеріалами «Європейська правда»
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