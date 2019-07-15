Турчинов щодо розгортання РФ наступальної операції: Достатньо доби

Проти України без додаткових резервів в будь-який момент може бути використано угруповання військ, чисельність якої значно перевищує 200 тисяч, розповідає 5 канал.

Президенту Росії Володимиру Путіну потрібна переможна війна, без якої його режим втрачає мотивацію свого існування. Про це висловився колишній секретар РНБО Олександр Турчинов в інтерв’ю LB.ua.

“Росіяни готові були захоплювати материкову частину України, але втратили дорогоцінний час, коли це було можливо з мінімальними втратами. Подальша війна на Донбасі показала їм, що при масштабний наступ на них чекає кров і великі втрати. Тільки тому Путін не наважився на повноцінну війну і застряг на Донбасі. Їх може зупиняти тільки сила. Чи не буде сили – буде кривава бійня”, – зазначив Турчинов.

За його словами, разом із тим в Україні не всі це розуміють.

“Люди втомилися від війни. Для тих, хто втратив своїх близьких, вона стала неймовірною болем, а для тих, кого не торкнулася – фактором роздратування і докору”, – вважає екс-глава РНБО.

Він зауважив, що Росії при цьому достатньо доби, щоб почати наступальну операцію.

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“На окупованій території Донецької та Луганської областей їх близько 37 тисяч на складі двох корпусів, підлеглих 8-ї армії РФ. 33 тисячі в Криму. Найпотужніша угруповання російських військ розміщена вздовж нашого кордону і також готова до використання. Зі Сходу нам загрожує 8-я армія, в резерві якої знаходиться 49-я і 58-я армії Південного військового округу, з Півночі нависає – 20-я і 1-а танкова армії Західного округу. до цього потенціалу треба додати ще дві армії повітряно-космічних сил, які готові забезпечувати наступ з повітря і розміщені вздовж нашого кордону шість ракетних бригад. В результаті, проти нас без додаткових резервів в будь-який момент може бути використано угруповання військ, чисельність якої значно перевищує 200 тисяч. Їм навіть розгортатися не потрібно. Досить доби, щоб почати наступальну операцію. Це колосальна загроза і проблема”, – підсумував Турчинов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що жителі окупованої Макіївки надали унікальні знімки російського комплексу “Зоопарк-1”.

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