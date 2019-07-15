Як карають педофілів: від кастрації до довічного ув’язнення

Україна – не перша країна, де мають намір каструвати педофілів. Така міра покарання вже застосовується в різних країнах світу. DW зібрала деякі факти.

Верховна Рада України підтримала законопроєкт про посилення покарання педофілів. DW зібрала дані про те, яка відповідальність передбачена за злочини сексуального характеру щодо дітей в інших країнах, і де ще застосовуються заходи, подібні до тих, що схвалили в Києві.

Україна: примусова кастрація й 15 років ув’язнення

На обговорення в український парламент у четвер, 11 липня, було внесено два законопроєкти про покарання за зґвалтування або наругу над неповнолітніми. Депутати проголосували за більш радикальний варіант.

Він передбачає збільшення від 7 до 15 років (без права дострокового звільнення) терміну ув’язнення засудженим за такі злочини, а також створення відкритого реєстру педофілів і примусову хімічну кастрацію – коли засудженим вводять хімічні речовини, що знижують сексуальну активність.

Крім того, ухвалений законопроєкт передбачає довічний адміністративний нагляд за особами, засудженими за зґвалтування неповнолітніх. Схвалені заходи покарання – примусова кастрація і відкриті списки злочинців – викликали критику в колах правозахисників. Тим часом подібна практика вже існує в низці країн, приміром, у Польщі.

Польща: хімічна кастрація і відкритий список педофілів

У сусідній з Україною Польщі вже кілька років існує відкритий реєстр педофілів, розміщений на сайті мін’юсту. Попри те, що багато хто критикує таку практику за порушення принципів захисту особистих даних, реєстр містить імена, фотографії, дати народження та адреси проживання 768 засуджених за педофілію. Крім відкритого реєстру, є також і розширений список, що налічує близько 2600 осіб, визнаних винними в менш тяжких злочинах на сексуальному ґрунті щодо неповнолітніх.

Цей список доступний тільки співробітникам правоохоронних органів, керівництву шкіл, дитячих садків, літніх таборів для відпочинку дітей тощо. Крім того, в Польщі застосовується хімічна кастрація педофілів. За злочини сексуального характеру, вчинені щодо дітей, тут передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 15 до 20 років. Багато поляків виступають за посилення покарання за педофілію, зокрема вимагають запровадити обов’язкову хірургічну кастрацію педофілів.

США: хімічна й хірургічна кастрація педофілів

З 1996 року хімічна кастрація педофілів застосовується в США. Першим штатом, де вдалися до такої міри покарання за педофілію, стала Каліфорнія. Відповідно до законів цього штату, будь-який педофіл, засуджений удруге за сексуальний зв’язок з дитиною у віці до 13 років, підлягає обов’язковій хімічній кастрації після звільнення з в’язниці. У штаті Техас з 1997 року на добровільних засадах також застосовується хірургічна кастрація.

Крім того, в США застосовуються обмежувальні заходи щодо педофілів, які вийшли на свободу. Після звільнення з ув’язнення їх беруть на облік за місцем проживання. Інформація про те, де вони проживають, як і фотографії засуджених педофілів, містяться у відкритому доступі в національній базі даних в інтернеті.

У 14 штатах їм заборонено селитися в безпосередній близькості від шкіл і зупинок шкільних автобусів, дитячих садків або майданчиків. Існує спеціальна розсилка, завдяки якій батьки можуть дізнатися про те, чи не живе поблизу педофіл.

Росія: педофілів чекає довічне ув’язнення

Російське законодавство за сексуальні злочини стосовно дітей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 4 до 20 років. Для педофілів, котрі повторно скоїли злочин, жертвою якого стала дитина молодше 14 років, передбачено довічне ув’язнення, а також примусові процедури медичного характеру, зокрема, хімічна кастрація.

Такі медичні заходи застосовуються за рішенням суду на основі обов’язкової судово-психіатричної експертизи. Крім примусового, за наявності клопотання або згоди засудженого може бути встановлений добровільний порядок застосування хімічної кастрації. У законі при цьому зазначається, що вона не має незворотного характеру. Припинення медичного впливу можливе за рішенням суду.

Нині в Росії хочуть посилити покарання за такі злочини. У липні 2018 Держдума в першому читанні схвалила законопроєкт, що передбачає довічне ув’язнення за злочини сексуального характеру щодо дітей до 14 років. Відповідно до чинного кримінального законодавства, термін покарання в цьому випадку може сягати до 10 років в’язниці.

Німеччина: тюремний термін і лікування

Жертвами сексуальних домагань у Німеччині щорічно стають близько 15 тисяч дітей і підлітків. Але це тільки ті випадки, про які було заявлено в поліцію. За злочини сексуального характеру щодо дітей передбачено покарання від 6 місяців до 10 років позбавлення волі.

Вищу міру покарання, тобто довічне ув’язнення, дають в Німеччині за зґвалтування зі смертельними наслідками. За менш тяжкі злочини, зокрема, сексуальні домагання до дітей, передбачаються менші терміни. Однак в окремих випадках, що стосуються педофілів, які визнані невиправними, німецькі суди вирішують залишати злочинців під вартою і після відбуття ними строку покарання за вироком – кого на п’ять, кого на десять років, а кого – назавжди. Найпопулярніша в країні міра покарання – остання.

У Німеччині педофілію розглядають як психічне захворювання. Для педофілів, котрі становлять загрозу суспільству, передбачено примусове медикаментозне лікування. В інших випадках медичні заходи застосовуються на добровільних засадах.

Крім того, Німеччина – одна з небагатьох європейських країн, де з 1969 року закон дозволяє застосовувати добровільну хірургічну кастрацію як один з методів лікування осіб, які вчинили злочини сексуального характеру.

Її призначають ґвалтівникам, які страждають важкими захворюваннями і розладами психіки, що виникають унаслідок хворобливого підвищеного статевого потягу. Головні передумови для операції: мінімальний вік пацієнта – 25 років, а також гарантія того, що кастрація не призведе до морального і фізичного каліцтва.

Автор Наталія Позднякова

Джерело: DW.COM

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