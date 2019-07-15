У США трагічно загинув відомий боксер Пернелл Вітакер

Екс-боксер, олімпійський чемпіон Пернелл Вітакер помер у результаті автокатастрофи в місті Вірджинія-Біч на південному сході США, повідомляє в понеділок поліція міста, передає interfax.

Трагедія сталася в неділю ввечері, спортсмена збив автомобіль і від отриманих травм він помер на місці. Водій, який керував автомобілем, залишився на місці події і дочекався поліцію.

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Вітакер, якому на момент загибелі було 55 років, у 1984 році отримав золоту медаль на Олімпійських іграх в Лос-Анджелесі в легкій ваговій категорії. Також він був срібним призером Чемпіонату світу з боксу 1982 року і переможцем Панамериканських ігор 1983 року. Перейшовши в професійний бокс, Вітакер ставав чемпіоном у чотирьох вагових категоріях.

Кар’єру в боксі Вітакер залишив у 2001 році. Його вважають одним з найсильніших в історії боксерів, які сповідували захисний стиль ведення бою.

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