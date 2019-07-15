Відбудеться плавне зростання долара до гривні, – аналітики

Цього тижня очікується плавне зростання долара до гривні; готівковий долар в банках може торгуватися за 25,9 / 26,1 грн.

Про це йдеться в прес-релізі Альпарі, який є в розпорядженні Укрінформу.

“Цього тижня ми очікуємо плавного зростання долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень поблизу 25,9-26,0 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 25,9 / 26,1 грн”, – йдеться в повідомленні.

В Альпарі зазначають, що минулого тижня курс долара до гривні помірно виріс на всіх сегментах валютного ринку на 0,2-0,8%. Так, з минулого понеділка офіційний курс долара США, встановлений НБУ, зріс з 25,71 грн до 25,76 грн (+ 0,2%). В кінці минулого тижня курс долара стабілізувався в коридорі 25,5-26,0 грн і напередодні виборів до Верховної Ради буде рухатися в напрямі верхньої межі цього діапазону.

Водночас різких стрибків курсу ні перед виборами, ні відразу після його завершення аналітики не очікують.

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