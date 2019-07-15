Фінляндія підняла винищувачі через три військові літаки РФ

Винищувачі ВПС Фінляндії в понеділок були підняті в повітря для ідентифікації трьох російських літаків над Балтійським морем.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на заяву фінських військових.

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“15 липня винищувачі F/A-18 Hornet були підняті для ідентифікації російських літаків Ту-160, А-50 і Су-35 в міжнародному повітряному просторі над Фінською затокою і північною частиною Балтійського моря”, – йдеться в повідомленні.

Ilmavoimat toteutti maanantaina 15. heinäkuuta operatiivista lentotoimintaa Suomenlahden ja pohjoisen Itämeren alueelle. Lentotoiminnassa käytettiin myös yliääninopeuksia, minkä seurauksena Etelä-Suomen alueella on kuulunut yliäänipamauksia. #ilmavoimat #valmius

— Ilmavoimat (@FinnishAirForce) 15 липня 2019 р.

У фінських ВВС відзначили, що повітряний простір Фінляндії не було порушено.

Ту-160 – надзвуковий стратегічний бомбардувальник-ракетоносець з крилом змінної стріловидності. Це – найважчий бойовий літак у світі, а також найбільш швидкий бомбардувальник на озброєнні РФ.

А-50 – російський літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління. Створений на базі військово-транспортного літака Іл-76.

Су-35 – російський багатоцільовий надманеврений винищувач покоління 4++.

Джерело – Європейська правда

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