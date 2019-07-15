Україна продовжила дію ембарго на російські товари до 2021 року

Кабінет міністрів України продовжив заборону ввезення на митну територію України товарів походженням з Російської Федерації до 31 грудня 2020 року. Постанову від 5 липня № 605 оприлюднено на Урядовому порталі.

Документом вносяться відповідні зміни до постанови від 30 грудня 2015 р. № 1147 “Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації” (зі змінами, внесеними постановою Кабінету міністрів від 15 травня 2019 р. № 535).

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У своїй постанові Кабмін відстрочив заборону на ввезення легкових автомобілів та інших моторних транспортних засобів до кінця поточного року.

Також уряд дозволив ввезення товарів з переліку на суму здійсненої передоплати за них, якщо вона була здійснена до набрання чинності заборони та за умови попереднього отримання Державною фіскальною службою документального підтвердження здійснення такої попередньої оплати від банку за зверненням української компанії.

Кабмін також надав ДФС право здійснювати перевірку країни походження товарів, якщо вона не передбачена у пунктах пропуску через кордон. Постанова набирає чинності з дня опублікування і втрачає чинність 1 січня 2021 року. Як повідомляв УНІАН, Кабмін постановою від 15 травня 2019 року № 535 “Про внесення змін до переліку товарів, походженням з Російської Федерації, заборонених до ввезення на митну територію України” заборонив з 1 липня ввезення транспортних засобів, а з 1 березня 2020 року – ввезення залізничних і трамвайних вагонів з Російської Федерації.

Як зазначено в документі, крім зазначених товарів, ембарго поширюється з 1 липня 2019 року на сировину для виготовлення цементу (клінкеру) і всі готові види цементу, а також мінеральні (азотні, калійні і фосфорні) добрива, корми для тварин і продукцію ветеринарної медицини, сірники, фанерну продукцію, шпалери, продукцію легкої промисловості, зокрема, окремі види трикотажних виробів та взуття, дроти з вуглецевої сталі, дроти металеві, труби, трубки, сітки металеві, кріпильні вироби, сталевий посуд, обладнання для виробництва хлібобулочних виробів і транспортні засоби (автомобілі, мотоцикли, трактори тощо).

Крім того, з 1 березня 2020 року забороняється ввезення вживаних залізничних і трамвайних вагонів. Розширення списку російських товарів, що підпадають під ембарго в Україні – це відповідь на обмеження, запроваджені російською владою в квітні 2019 року. Постановою уряду Росії від 18 квітня 2019 року № 460-25 було розширено обмеження на імпорт товарів, країною походження яких або країною відправки яких є Україна, і вперше встановлено заборону на вивезення з Росії низки товарів на територію України.

Джерело – unian

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