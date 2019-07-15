Джефф Безос и телеведущая Лорен Санчес не скрывают отношения

Во время финала Уимблдона самый богатый человек в мире Джефф Безос появился на публике с 49-летней телеведущей и предпринимательницей Лорен Санчес. Новая пассия заняла место в сердце 55-летнего основателя Amazon после того, как тот развелся с супругой Маккензи, с которой прожил в браке 25 лет и воспитал четверых детей.

У новой избранницы миллиардера детей – трое. Она на год старше бывшей супруги известного американца. Если первая миссис Безос занималась воспитанием детей, а в свободное время писала романы, яркая мексиканка обожает вечеринки и управлять вертолетом. В СМИ тут же принялись обсуждать, кто же такая Лорен Санчес, занявшая место с человеком, состояние которого оценивается более, чем в $114,8 млрд.

Что известно о Лорен Санчес

Новая пассия миллиардера родилась в Альбукерке. В ее жилах течет мексиканская кровь, которой Лорен обязана своей яркой внешностью.

После школы она переехала в Лос-Анджелес, чтобы работать на телевидении. Начинала репортером на местных каналах, потом перебралась в студию спортивного канала Fox Sports Net. Несколько раз была номинирована на премию Emmy за свои репортажи, вела утренние шоу и танцевальное талант-шоу. Появлялась в эпизодах некоторых фильмов, каждый раз играя телеведущую, снималась в сериалах.

Санчес включали в список самых красивых людей мира – по версии журнала People. Издание Us Weekly внесло ее в рейтинг самых сексуальных знаменитостей.

Первый брак телеведущей не был зарегистрирован. Она состояла в отношениях с футболистом Тони Гонсалесом, которому родила сына Никко (18 лет).

В 2005 году Санчес вышла замуж за голливудского агента по талантам Патрика Уайтселла. На их свадьбу пожаловали такие звезды, как Бен Аффлек, Дженнифер Гарнер, Мэтт Деймон, Джессика Альба и Хью Джекман. В браке родилось двое детей – сын Эван (сейчас 13 лет) и дочь Элинор (11 лет).

Фото: Лорен Санчес с Патриком Уайтселлом и детьми Эваном и Элинор

Лорен Санчес – сертифицированный пилот. В 2016 году она получила лицензию на управление вертолетом, после чего основала компанию Black Ops Aviation, которая организовывает воздушные съемки для голливудских фильмов. Причем за штурвал во время съемок Санчес садилась сама.

В одном из интервью она рассказывала, что страсть к полетам передалась и ее троим детям, которых она часто берет с собой, когда садится за штурвал. Телеведущая рассказывала, что часто ощущает хаос в повседневной жизни и только в небе ощущает спокойствие и что там она, наконец, на своем месте.

Знакомство с Безосом

С американским миллиардером красотка Санчес познакомилась три-четыре года назад. Их представил друг другу тогда еще супруг Лорен. Он работал с Безосом во время создания фильма “Манчестер у моря”. Продюсером ленты стал клиент Уайтселла Мэтт Деймон, а дистрибьютором – компания Безоса Amazon. В 2016 году трио позировало на совместных фото с премьеры.

Фото: 2016 год. Патрик Уайтселл, Лорен Санчес и Джефф Безос

По другой версии, Санчес и Безос познакомились, когда миллиардер обратился в компанию телеведущей, чтобы осуществить съемку с воздуха для своей частной аэрокосмической конторы Blue Origin.

О решение развестись Джефф Безос заявил в январе 2018 года. При этом с осени прошлого года он уже не жил со своей супругой Маккензи. Санчес подала на развод в апреле этого года. Говорят, что у нее также давно были проблемы в семье и что кризис подтолкнул ее к тому, что она сблизилась с бизнесменом.

До своего официального развода Безос слетал с Санчес отдохнуть на частном джете. Также Санчес сопровождала Безоса на церемонии “Золотой глобус” в прошлом году, но тогда ей удалось избежать внимания фотографов.

В апреле Маккензи и Джефф Безосы договорились об условиях развода – супруга должна получить 35 млрд долларов. Половину этих средств она уже пообещала пожертвовать на благотворительность.

Фото: Джефф и Маккензи Безос

Один из приближенных к основателю Amazon рассказал СМИ, что Санчес покорила его характером, “похожим на игристое вино”. Она очень живая и общительная, обожает тусовки и веселье. “Лорен относится к тому типу женщин, которые в 49 лет соберут вокруг себя подруг, прыгнут в вертолет и улетят веселиться на фестиваль Coachella”, – рассказал неназванный собеседник американского глянца.

Источник – strana.ua

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