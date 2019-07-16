Київ почне паспортизувати старі будинки для визначення їхнього стану

Цього року в Києві розпочнеться паспортизація будинків, передусім тих, що перебувають у незадовільному стані, повідомляє пресслужба КМДА.

Паспорт міститиме інформацію про стан будинку, його специфіку та економічні характеристики, і це стане підставою для прийняття подальших рішень. Наприклад, будинкові громади зможуть вирішувати питання про створення ОСББ, проведення капремонту, модернізації, енергоефективності.

У Києві близько 80% багатоповерхівок потребують комплексного капітального ремонту, повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

«Орієнтовна сума необхідних коштів – 10 мільярдів гривень. У фінансуванні мають бути поєднані зусилля держави, муніципалітету і власників квартир», – заявив він.

Нещодавно Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства підготувало законопроект, який має пришвидшити знесення застарілих будинків.

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