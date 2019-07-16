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Зеленський ініціював зміну 12 послів

16.07.2019

Президент України Володимир Зеленський ініціював початок оновлення дипломатичного корпусу України.

“Вже прийнято рішення про заміну 12 керівників посольств по всьому світу. Зокрема, і посол України в США закінчує своє відрядження до Вашингтона. Паралельно з цим, йде робота із підбору та оформлення нових послів”, – йдеться у повідомленні на сторінці Офісу президента у Facebook.

Зазначається, що відповідні укази глави держави будуть опубліковані найближчим часом.

Нагадаємо, що в червні Заступник глави Адміністрації президента Руслан Рябошапка заявив, що президент Володимир Зеленський звільнив 15 голів обласних державних адміністрацій.

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