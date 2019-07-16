Замурована в салоні краси самарчанка оголосила голодування (відео)

Як стало відомо кореспонденту «А якщо чесно!», співробітниця самарського салону краси «Лотос», замурована в приміщенні 2 липня, голодує вже дев’ятий день.

На своїй особистій сторінці ВКонтакте жінка опублікувала відеозвернення, де розповідає, чому вирішила оголосити голодування.

Схоже, що вона дійсно не має ніякої можливості вибратися з приміщення через балкон чи вікно. Незадовго до цього вона перенесла складну операцію на нозі, тому шансів самостійно вийти на вулицю таким екстремальним способом у неї майже немає.

На думку замурованій жінки, силові структури, влада, прокуратура не реагують належним чином на волаюче беззаконня.

Голодуванням вона сподівається домогтися адекватних дій від силових структур, влади, прокуратури і всіх тих, хто може якимось чином вплинути на це свавілля, з яким зіткнулися чесні громадяни. Адже вони, по суті, втратили не тільки можливості продовжувати вести бізнес, але й елементарної свободи пересування.

Нагадаємо, що 2 липня Павло Мусорин, що проходить свідком звинувачення у Справі психологів», замурував трьох жінок в салоні краси. Він заявився в салон як раз в той момент, коли в Самарському облсуді проходило перше апеляційне засідання у цій скандальній справі. Мусорин, за чутками, досить близький друг «потерпілої» по «Справі психологів» Світлани Андрєєвої. Вимозі співробітника поліції випустити жінок Мусорин не підкорився і став йому доводити, що «вони самі винні».

Два приміщення, де розташований салон краси «Лотос» і друге, за всіма ознаками незаконно відсуджене Андрєєвої (судді просто закривали очі на неспростовні докази і свідчення свідків-очевидців), мають загальний і єдиний вихід. Право і порядок спільного користування входом зараз розглядаються в суді.

Не маючи судового рішення, Мусорин, очевидно з подачі Андрєєвої, пішов на свавілля. До речі, сама Андрєєва на місці події так і не з’явилася.

«Мої родичі, друзі, колеги дзвонять у всі можливі інстанції, але їх скрізь «посилають». У відділенні поліції №9 кажуть: «передзвоніть черговому», але черговий не бере трубку. У прокуратурі кажуть: «дзвоніть в канцелярію», а в канцелярії беруть трубку і кажуть, що вони не туди потрапили!» – пише жінка у своїй публікації.

16 липня, о 15:00 відбудеться судове засідання по «Справі психологів». А засідання за «замурованному приміщенню» лише 2 серпня.

Ми стежимо за розвитком подій.