Хайді Клум таємно вийшла заміж за рокера

Відома 46-річна супермодель Хайді Клум вийшла заміж за 29-річного гітариста групи Tokio Hotel Тома Каулітца.

Ще в грудні 2018 року хлопець зробив коханій пропозицію руки і серця, а кілька місяців тому пара таємно узаконила свої стосунки.

Інсайдери стверджують, що Хайді і Тому уклали шлюб ще в лютому 2019 року.

Варто зазначити, що для дівчини це вже третій шлюб. Також Клум виховує чотирьох дітей від попередніх стосунків.

Відомо, що для Тома Каулітца це другий шлюб, однак обзавестися дітьми він не встиг.

В Мережі також з’явилася інформація про ймовірну вагітність Хайді.