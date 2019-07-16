Косметологи вказали на звички, які пошкоджують ваше волосся

Щоб волосся завжди виглядало гарним та доглянутим варто уникати звичок, які його пошкоджують.

Без укладки волосся феном або іншими інструментами не обійтися. Однак, переконайтеся, що ваші пристосування не перегріті. При нагріванні, волосся втрачає природну вологу, з’являються сухі і пошкоджені кінці, пише “країна здоров’я”.

Сильне стягування

“Гульки” і хвости-поні, безсумнівно в тренді. Однак, занадто сильне стягування волосся гумкою або шпилькою, призводить до ламкості слабкості коренів.

Відмова від кондиціонера

Не забувайте під час миття голови використовувати кондиціонер. Це правило, якого слід дотримуватися, якщо ви хочете мати гарне волосся. Його відсутність призводить до сухості волосся. Наслідок – ламкість, посічені кінчики.

Погане харчування

Ваше волосся – це відображення того, що ви їсте. Нестача вітамінів і протеїнів може зробити його тоншим. Ніколи не пропускайте сніданок і переконайтеся, що ви їсте їжу, яка живить ваше волосся (наприклад, мигдаль або яйця).

Використання занадто великої кількості хімічних речовин

Надмірні хімічні речовини можуть завдати шкоди вашому волоссю. Переконайтеся, що ви не захоплюєтеся забарвленням, кератиновим вирівнюванням або будь-яким іншими процедурами.

Сон на бавовняній наволочці

Бавовняні наволочки викликають тертя і призводять до пошкоджень волосся. Для здорового волосся спіть на шовковій наволочці, щоб ваше волосся не втрачало природну вологу.

Непраивльне розчісування

Переконайтеся, що ви використовуєте правильну техніку, щоб розчесати ваше волосся. Розділіть волосся на чотири частини і акуратно розчісуйте волосся від низу до верху. Таким чином, ваше волосся не ламатиметься. Крім того, це більш простий спосіб розплутати заплутане волосся.

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