За путінські авантюри заплатять найбідніші росіяни

У Росії ще на рік продовжать мораторій на формування накопичувальної частини пенсії – до 2022 року включно. Це випливає з документів про характеристики бюджету пенсійного фонду РФ на 2020 рік і плановий період 2021-2022 рр.

Про це повідомляють ЗМІ.

«При формуванні дохідної частини бюджету ПФР враховано збереження на весь період« мораторію »на напрям страхових внесків на фінансування накопичувальної пенсії», – йдеться документах.

На період мораторію, який також називають «заморожуванням», передбачається направлення страхових внесків в повному обсязі на фінансування страхових пенсій, без формування пенсійних накопичень. Цей крок повинен зменшити трансферти з федерального бюджету до Пенсійного фонду.

Таким чином влада країни-агресора за рахунок найбідніших росіян буде намагатися врятувати від краху пенсійну систему. Примітно, що для створення нормальних умов життя російським пенсіонерам у уряду грошей немає. Разом з тим, скорочувати витрати на фінансування путінських авантюр по всьому світу, в тому числі і війни на Донбасі, уряд не збирається.