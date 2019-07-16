Раніше в газетах постійно друкували, що не в грошах щастя. І трудящі цьому вірили, так як добре засвоїли сталінське вказівка: газета “Правда” ніколи не помиляється.

Ну, а зараз хіба можна вірити продажним ЗМІ ? Ось переді мною лежить газета, а в ній великими літерами надруковано заголовок статті: “Економіка почала набирати темп”. Причому ця фраза у них взята в лапки. Може бути, вони самі сумніваються в правдивості того, що друкують ?..

Або ось інший заголовок: Народ, скоро ми станемо жити краще ! Тут надрукували вже без лапок. Значить, вони в це вірять. Тільки народ цікавиться: коли краще жити стане і він ?!.

Можу відразу сказати, що це буде тільки тоді, коли ми не будемо думати про гроші. Напевно, коли нам зовсім перестануть платити. Тоді ми забудемо про гроші і у всіх на душі стане спокійно, як на цвинтарі.

Кажуть, зараз багатьом працівникам і пенсіонерам жити важко. Брешуть, мабуть… Адже кілька “народних прянников” вже заявляли, що зможуть прожити на пенсію простих роботяг. Але повідомлень про їх голодної смерті в ЗМІ не публікували. Отже, “все добре, прекрасна маркіза” ?



Мені ще пощастило і я ношу в магазин ті монети, що касирки в магазинах раніше давали мені на здачу. Я вже пристосувався. Коли йду за покупками, монети кладу однаково по вазі в правий і лівий кишеню – так менше навантаження на хребет.

Загалом раджу і вам, коли йдете в магазин, монети нести не в одній сумці, а відразу в двох – так руки будуть менше втомлюватися. Так, і на душі буде якось радісніше, адже своя ноша не тягне.



А ще краще йти в магазин, наспівуючи популярну пісеньку:



Не думай про монетах зверхньо –

Настане день і купиш ти, напевно…

Шматок ковбаски, хліба, молока.

І з’їси все це ти в одну мить…

(Сатира)

Сергій Палій.