За два місяці Зеленський зміг пред’явити тільки червоні труси і московських господарів

Оскільки за два місяці виконання ролі президента України Зеленському нічого не вдалося пред’явити світу, крім червоних трусів, прикривають інструмент віртуоза гри на фортепіано, суспільству доводиться орієнтуватися на заяви його команди. Так, останній фішечки цієї групи осіб стала заява про майбутнє після виборів поглибленні люстрационный процесів, що включає поширення люстрації на надзвичайно широке коло осіб.

Фактично, мова йде про заборону займати будь-які державні та навіть виборні посади всім, хто обіймав такі посади чи був депутатом будь-якого рівня під час каденції Президента Порошенко. Це означає позбавлення громадянських прав кількох мільйонів осіб, причому навіть не за рішенням суду за якісь злочини, а розчерком пера збожеволілих законодавців. Причому, як послужливо доповнили цю заяву деякі високопоставлені особи з нового Офісу президента (ВП), це стосується також і нових близьких соратників Землю, таких як Данилюк, Абромавічус, Пристайко та інших. Мовляв, вони повинні з розумінням поставитися до цього історичного моменту. На жаль, поки не вдалося почути будь-яких коментарів від «жертв» історичного моменту, але думаю вони не за горами.

Сам носій «червоних трусів» поки за своїм звичаєм мовчить, то за утворилася у нього в останні місяці стійкої звички до мовчання, чи то просто через незнання планів своїх заклятих друзів. До речі, я цього зовсім не здивуюся, так як це нікчемне істота, дергаемое за ниточки різними ляльководами, далеко не завжди присвячується в справжні задуми своїх господарів, та втім воно й само не дуже цього хоче. Це чудово спостерігалося в сцені відвідування Зеленським заводу «Південмаш» у Дніпрі, коли директор заводу вів свою розповідь для глави Офісу президента Богдана, а не для слуги багатьох панів по кличці Зеля.

Але повернемося до люстрації. Коли ця думка була озвучена кілька днів тому, я була впевнена, що це якийсь технологічний хід, покликаний довести до абсурду люстрационное законодавство і м’яко провести через Конституційний суд його скасування, ну хоча б для того, щоб призначення на одну з вищих державних посад люстрированного за роботу заступником Міністра Кабінету Міністрів часів Януковича Богдана не виглядало як демонстративний виклик суспільству. Однак, після заяв про поширення люстрації на членів Зекоманды я б оцінювала цей задум не настільки однозначно. Цілком може статися, що новий план виношується господарями для того, щоб одним махом змести з політичної дошки не лише активних учасників Революції Гідності, зуміли в неймовірно важких умовах захистити країну і підняти її економіку, але і помірних і договороспроможні членів нової команди, з якими пов’язували свої надії деякі наївні виборці, експерти та інвестори. І ті, і інші, в кінцевому підсумку, є певною мірою носіями майданної ідеології і прихильниками європейського вектора розвитку, що абсолютно неприйнятно для Путіна і став його ситуативним союзником Коломойського. Колишні димовою завісою і приманкою для частини ошуканих проукраїнських виборців і бізнесу, помірковані діячі Зекоманды стали більше не потрібні і, як виявилося, відмінно підпадають під універсальну зачистку в рамках підготовки нового закону. Ось так одним пострілом убивають двох зайців. Я вже писала про це в лютому цього року, коли з подивом побачила в Зекоманде ряд осіб, фактично легитимизирующих цього блазня в очах деяких розсудливих людей і попереджала, що їх черга прийде рано чи пізно. І він приходить.

Утворилася в результаті цього порожнина заповнена спочатку іграшками Коломойського, а потім в дуже недалекому майбутньому серйозними гравцями кремлівського розливу, начебто ОПОНЕНТІВ і прямих медведчуківських ставлеників. Природно, що при такому розкладі краснотрусый дурник буде нікому не потрібен, ну от взагалі нікому, і буде виведений за вухо з свого президентського будиночка без всяких зусиль і опору.

Такий план, і загальна люстрація усього і всіх, законодавче відсторонення від влади здорових і компетентних сил суспільства відкриє дорогу самому катастрофічного сценарію. У цей момент на сцені має з’явитися справжній сценарист і майбутній господар України Володимир Путін.

А як же мудрий український нарід? А «мудрий нарід» вже відіграє свою роль. Спочатку він виконав своє завдання під гаслом «хто завгодно тільки не Порошенко», обравши собі на голову загальну маріонетку. Через кілька днів другий акт української драми — вручення народом безроздільної влади «Слугам» олігархів і московських господарів.

Після цього все, завіса буде опущений, народ може розходитися по домівках. Усім спасибі, всі вільні!

Ірина Аниловская