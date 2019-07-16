Даша Астафьева рассказала о неженском увлечении

На днях украинцы отпраздновали День рыбака. Журналисты программы «Ранок з Україною» на канале «Украина» узнали, кто из украинских артистов проводит выходные на берегу с удочкой. Оказалось, не только звездные мужчины любят нанизывать червей на крючок.

Для некоторых рыбалка – это приятные воспоминания из детства, для других – любимое занятие в свободное время. Украинские звезды, несмотря на плотный график, все же находят время на это дело.

Например, Амадор Лопес был на рыбалке только раз, но после этого мечтает порыбачить ещё.

«Для меня это мечта – забросить удочку и просто ждать пока начнет клевать, – поделился участник группы «RUMBEROS» Амадор Лопес. – Если не ошибаюсь, однажды я поймал сома. Он был довольно небольшой, но я сам его поймал, мне его почистили, я сам пожарил. Это так круто, когда ты сам добываешь еду!».

Амадор Лопес

Павел Зибров, которого все знают, как заядлого рыбака, любит «ходить на крупную рыбу» – чтобы и друзей поразить уловом, и на стол было что поставить.

«Мечтаю поехать на такого нормального карпа, так чтобы и вся семья поела, и друзьям досталось», – говорит Павел Зибров. – Бывает, что приезжаешь на гастроли и приходится остаться дольше, потому что нет поезда или самолета, чтобы вернуться домой. Так вот в такие моменты можно выехать порыбачить по-тихому, а потом уху сделать, побыть нормальным человеком, без всяких селфи. Тебя видит только рыба, но она молчит!»

Павел Зибров

Лидер группы «Антитела» Тарас Тополя тоже между концертами и съемками любит потаскать рыбку. Но так, чтобы быстро и результативно.

«Мне нравится, когда клюет быстро: крючок, червячок – карась! А эти истории, как забрасывать и сидеть по 3 часа, втыкать в этот сигнализатор или еще что-то – это не мое», – комментирует фронтмен группы «Антитела» Тарас Тополя.

Тарас Тополя, фронтмен группы «Антитіли»

Олег Собчук из группы «СКАЙ» также не слишком любит часами сидеть с удочкой в ​​руках. Признается, что ходит на рыбалку ради другого.

«Я умею нанизать червя на крючок. Но все же рыбалку люблю за возможность пообщаться с друзьями. Помню, ездили в другое село, ничего не поймали, но сам процесс мне очень запомнился», – поделился лидер группы «СКАЙ» Олег Собчук.

Олег Собчук, лидер группы «Скай»

Но не только мужчины могут похвастаться своими успехами в рыбалке. Певица Даша Астафьева уже давно удивляет поклонников своим необычным, как для девушки, хобби.

«Все свободное время я провожу на рыбалке! Если выбирать – посидеть с девушками в кафе полялякать или поехать на набережную на жереха – то, конечно, я выберу второе», – признается Даша Астафьева в эфире канала «Украина».

Даже на своего любимого Даша обратила внимание именно из-за этого увлечения.

«Я спросила, есть ли у него дело, которым он любит заниматься в свободное время. И когда он ответил, что это рыбалка, я очень обрадовалась! Это сейчас такая редкость!» – говорит певица.