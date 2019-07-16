Туристичний бум у Чорнобилі: стало відомо, що буде з зоною

У Чорнобилі – туристичний бум. За 2018 рік тут побували 72 тисячі туристів, а в цьому році, як повідомив “Сьогодні” глава Держагентства з питань зони відчуження Віталій Петрук, на 20% більше в порівнянні з таким же періодом минулого року. Завдяки світовому успіху серіалу “Чорнобиль” на американському каналі НВО.

На цій хвилі влада вирішила зробити із зони відчуження бренд і працює над створенням Стратегії розвитку Чорнобильської зони як туристичного об’єкта. Президент Володимир Зеленський підписав указ про оновлення всієї Чорнобильської зони.

“Будуть прокладені нові туристичні маршрути, зокрема водним шляхом, побудовані нові КПП, а старі – модернізовані, – розповіли в Офісі президента. – Будуть скасовані безпідставні заборони на проведення відеозйомки, а завдяки взаємодії операторів покращиться мобільний зв’язок”.