ООС-15 липня: 17 обстрілів за добу, один боєць загинув, троє поранені

Минулої доби збройні формування Російської Федерації 17 разів порушили режим припинення вогню. З них 6 разів – із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 120 та 82 мм.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” противник 13 разів обстріляв позиції Об’єднаних сил, повідомляє прес-центр ООС:

чотири рази поблизу Водяного – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, стрілецької зброї та відбулося бойове зіткнення;

– двічі біля Широкиного – зі стрілецької зброї;

– неподалік Авдіївки – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

– два рази околиці Лебединського – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

– тричі в районі населеного пункту Павлопіль – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

– поблизу Красногорівки – з великокаліберного кулемета.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” позиції українських захисників були обстріляні 4 рази:

– поблизу Луганського – з великокаліберного кулемета;

– біля Новоолександрівки – з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета;

– неподалік Попасної – з міномета калібру 120 мм та автоматичного гранатомета;

– в районі населеного пункту Кримське – зі стрілецької зброї.

У результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець загинув та троє отримали поранення. Військові зазначили, що на кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.

За даними розвідки, 15 липня одного окупанта знищено та одного поранено.

Від початку поточної доби, 16 липня, ворог два рази обстріляв позиції Об’єднаних сил.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” ворог здійснив один обстріл позицій українських захисників біля Опитного з мінометів калібру 120 та 82 мм.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” позиції українських захисників були обстріляні один раз поблизу Кримського з міномета калібру 82 мм, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї.

Нагадаємо, 13 липня бойовики 24 рази порушили “тишу”, унаслідок цього двоє військових постраждали.