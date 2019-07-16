У Казахстані проміняли «Газпром нафта» на Україну

Казахстанська «Арселорміттал Теміртау» («АМТ Теміртау»), яка є структурою металургійної компанії ArcelorMittal, розірвала контракт з ТОВ «Нік-Ойл» (місцевий дистриб’ютор «Газпромнафта — мастильні матеріали») з-за санкцій України і ЄС. Про це пише «Коммерсантъ».

У «АМТ Теміртау» порахували, що контракт з «Газпром нафта» створює репутаційні ризики для гендиректора організації Парамжита Калона. Справа в тому, що він також очолює українську «АМТ Кривий Ріг».

У «Газпром нафти» ситуацію назвали «непорозумінням», проте зазначили, що юристи компанії вивчать рішення казахстанського контрагента. За інформацією джерела видання, у російської компанії розраховують на швидке вирішення ситуації, що виникла, оскільки вона «завдає шкоди репутації російсько-казахських відносин».

Голова ТОО «Нік-Ойл» Микола Гардер нагадав, що компанія поставляє «АМТ Теміртау» і її «дочок» мастильні матеріали та охолоджувальні рідини протягом уже восьми років. За його словами, зараз він збирає матеріали і планує подати скаргу на дії контрагента в національну палату підприємців Казахстану.

Російська «Газпром нафта» знаходиться під секторальними санкціями США і ЄС з вересня 2014 року. Крім того, на компанію поширюються фінансові санкції, які забороняють залучення довгострокового фінансування.