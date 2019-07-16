Наталья Могилевская в купальнике порассуждала об истинном счастье

Народная артистка Украины, популярная певица Наталья Могилевская продолжает радовать поклонников различными кадрами в модных образах, а иногда и в откровенных нарядах.

На своей странице в Instagram артистка опубликовала фото, на котором она позирует в черном купальнике, лежа на шезлонге. В описании к пикантному кадру Наталья призналась, какая обстановка помогает ей расслабиться.

“Истинное счастье – научиться наслаждаться жизнью! Вдыхать грудью все, что дарит нам природа и получать удовольствие от общения с ней. Только наедине с собой можно полностью погрузиться в атмосферу спокойствия и умиротворения! А вы любите находится наедине с собой?“ – написала Наталья Могилевская.

Многие подписчики Могилевской согласились с кумиром и оставили множество комментариев под свежей публикацией.

“Это обязательная программа каждого дня, хоть немножечко“, “Наталя Богиня Красуня ,Ви вміете надихнути новими відчуттями .обожнюю також бути на одинці із собою і помріяти про те щоб Всі загубленні Люди знайшлися)“, “Ещё как люблю. Только редко получается“, “Це потрібно і дуже корисно. Тоді по іншому дивишся на світ і людей…“, “Очень люблю наедине с собой оставаться и познавать себя ту, что чаще подавляю по жизни… Бытом, проблемами, делами…“, “Загадочная“, – написала фанаты Могилевской.