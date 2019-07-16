Ревнивець розстріляв колишню дівчину і її хлопця, а потім застрелився у поліцейському відділку

На Київщині молодик, який намагався застрелити молоду пару, покінчив життя самогубством. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Київській області.

“В місті Ірпінь 19-річний хлопець стріляв у молоду пару. Колишня дівчина нападника та її теперішній хлопець отримали травми потиличної частини голови. Дана подія внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 15 (замах на злочин), п. 1 ч.2 ст. 115 (умисне вбивство двох та більше осіб) Кримінального кодексу України”, – йдеться у повідомленні.

Стрілянина сталася в понеділок, 15 липня, о 22 годині.

На місці події поліцейські з’ясували, що дівчині та хлопцю стріляли з травматичної зброї ззаду в голову. Потерпілих шпиталізовано. На місці події вилучені гільзи.

Працівники поліції встановили, що до скоєння замаху на умисне вбивство причетний 19-річний житель Гостомеля.

“Упродовж години на одній з вулиць Гостомеля поліція затримала можливого нападника. Під час проведення поверхневого огляду працівники поліції виявили у нього предмет, схожий на пістолет. Враховуючи небезпечну поведінку зловмисника, поліція застосувала спеціальний засіб – кайданки і доправила молодика до Ірпінського відділу поліції для складання процесуальних документів щодо затримання його в порядку ст. 208 КПК України та вилучення у нього зброї. У приміщенні поліції чоловік невідомим способом звільнив одну руку з кайданок, потім вихопив пістолет і почав ним погрожувати правоохоронцям. Усвідомлюючи небезпеку та на підставі ст. 46 Закону України “Про Національну поліцію” поліцейські оголили табельну вогнепальну зброю. В цей час чоловік зі зброєю в руках раптово повернув пістолет до скроні і вистрілив собі у голову”, – йдеться у повідомленні.

Медикам не вдалося врятувати життя 19-річного чоловіка, він помер за декілька годин у лікарні.

Події, які відбувались у відділі поліції, зафіксовані камерами відеоспостереження.

“Для з’ясування всіх обставин події, надання правової оцінки діям працівників поліції створена спеціальна комісія. Наразі триває службове розслідування. Працюють співробітники ДБР та УВБ. Керівництво поліції області взяло на особистий контроль. На даний час відкриті кримінальні провадження зач. 2 ст. 15 (замах на злочин), п. 1 ч.2 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 1 ст.345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України”, – повідомили у поліції.