В 25 разів більше за норму: копи запинили дуже п’яного мотоцикліста без шолома (фото)

Патрульні зупинили мотоцикл і виявили водія напідпитку ступінь сп’яніння якого у 25 разів перевищував норму.

Як повідомили у патрульній поліції Борисполя, інспектори зупинили мотоцикл “МТ” у понеділок, близько 14-ї години під час патрулювання автодороги М-03 “Київ — Харків”. Причиною зупинки стало те, що водій керував своїм залізним конем без мотошолома.

“Спілкуючись із водієм, охоронці порядку помітили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік пройшов огляд на стан сп’яніння, котрий зафіксував у нього 5,00 проміле алкоголю, що у 25 разів перевищує допустиму норму. Інспектори склали на керманича адміністративний протокол за ч.1 ст. 130 КУпАП (керування в стані сп’яніння) та винесли постанову за ч.5 ст. 121 КУпАП (порушення правил користування ременями безпеки або мотошоломами) і відсторонили його від керування”, – йдеться у повідомленні.