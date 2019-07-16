У Великій Британії дайвери виявили величезну медузу розміром з людину(відео)

Біля берегів англійського графства Корнуолл дайвери виявили аномально велику бочкову медузу.

Біологиня Ліззі Дейлі займалася дайвінгом біля Фалмуту в межах благодійної кампанії Wild Ocean Week (Тиждень дикого океану), коли помітила медузу розміром з неї саму, повідомляє The Guardian.

“Я ніколи не бачила такої великої медузи. Ми бачили кілька менших медуз на прекрасному рифі неподалік, а потім з темряви вийшла ця величезна, красива медуза. Ви просто подивіться двічі й запитайте себе, чи можете повірити, що вона довжиною півтора метра”, – сказала Дейлі.

Медузи цього виду не становлять загрози для людей.

“У неї дуже слабкий укус, і медуза не становить загрози для людей – деякі люди навіть не відчувають цього. Багато людей відразу будуть стурбовані, але це не небезпечно”, – пояснила Дейлі.

Вона додала, що плавання поряд з “ніжним гігантом” було “таким безтурботним досвідом”.

Бочкова медуза є найбільшою з тих, які мешкають в британських водах. Представники цього виду можуть досягати 90 сантиметрів в діаметрі і важити до 35 кілограмів.

Нагадаємо, що вчені заявляють, що віднайшли останки птаха сімейства пастушкових роду Dryolimnas cuvieri, які свідчать, що він зміг “воскреснути”: відтворитись після вимирання. Раніше вважалось, що представники цього виду вимерли близько 136 тисяч років тому.

Фото: Ліззі Дейлі

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