У Бразилії гучну вечірку обстріляли феєрверками з дрона: відео

Коли відео з’явилося в соцмережах, його опис свідчило, що в Бразилії хлопець розлютився на сусідів, які влаштували гучну вечірку, і вжив заходів: обстріляв їх феєрверками з дрона. Відеозапис інциденту, який, як пишуть, стався в Бразилії, показує невеликий безпілотник, що ширяє над вулицею. Він стріляє феєрверками у людей на вулиці. Люди, природно, розбігаються.

Запис стала вірусної у всьому світі. Користувачі соцмереж обговорювали «розстріл феєрверками» як непоганий спосіб боротьби з галасливими сусідами. Інші писали про те, що небезпека дроновподтрвеждается, хоча поки це швидше фарс, ніж реальна загроза.

У підсумку бразильські ЗМІ повідомили, що фейк. Схоже, що відео було вперше розміщено у неділю в Instagram профілі Лукаса Альберта, бразильського «лідера думок» з двома мільйонами передплатників. «Мої друзі влаштували барбекю на вулиці, іа мене не запросили. Подивіться, що я з ними зробив», — йдеться у підписі до відео (спочатку написаної на португальською мовою).

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За матеріалами Daily 10