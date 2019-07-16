Понад 820 мільйонів людей у світі голодують: доповідь ООН

Згідно з доповіддю ООН, понад 820 мільйонів людей у всьому світі як і раніше голодують, а значить, мета ліквідувати голод до 2030 року стає малоймовірною.

Число людей, яким не вистачає їжі, зростає третій рік поспіль у міру зростання населення. Мільйони дітей не отримують необхідної їм харчування.

ООН заявляє, що темпи прогресу в скороченні затримки росту у дітей і зменшення числа дітей з низькою вагою при народженні занадто повільні, що ставить під загрозу шанси на досягнення однієї мети ООН в галузі сталого розвитку.

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

Доповідь представлена Продовольчою і сільськогосподарською організацією ООН, Міжнародним фондом сільськогосподарського розвитку, Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ), Всесвітньою продовольчою програмою та Всесвітньою організацією охорони здоров’я.

Неправильне розвиток

Хоча голод як і раніше широко поширений, ожиріння, також пов’язане з неправильним харчуванням, продовжує зростати в усіх регіонах. 338 мільйонів дітей шкільного віку і підлітків і 672 мільйони дорослих страждають ожирінням.

В Азії та Африці, в яких 9 з 10 дітей відстають у рості, також живуть майже три чверті всіх дітей з надлишковою вагою в усьому світі, в основному з-за нездорового харчування.

У доповіді говориться, що кожна сьома дитина у світі народжується з вагою нижче норми, причому багато хто з дітей — матерями-підлітками. Це ставить під загрозу неправильного розвитку.

Населення світу неухильно зростає, і більшість людей живе в міських районах. Технології розвиваються запаморочливими темпами, а економіка стає усе більш взаємозалежної й глобалізованої, — йдеться у передмові до доповіді. — Однак у багатьох країнах не спостерігається стійке зростання в рамках цієї нової економіки. Світова економіка в цілому не зростає так, як очікувалося».

Руйнування клімату впливає на сільське господарство, і кількість фермерів скоротилося. Все це призвело до серйозних змін у способах виробництва, розподілу і споживання продуктів харчування у всьому світі, а також до нових проблем продовольчої безпеки, харчування і здоров’я.

Голод посилюється в країнах, де економічне зростання відстає і існує нерівність у доходах.

За матеріалами The Guardian

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