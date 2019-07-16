У Києві жінка народила за трансформаторною будкою і втекла: немовля знайшли перехожі (фото, відео)

Сьогодні рано вранці в столиці на подвір’ї житлового будинку за адресою вулиця Славгородська, 3/5 було виявлено новонародженого малюка.

Немовля лежало на землі за трансформаторною будкою. Плач малюка почули місцеві жителі, пише Інформатор Київ.

Виклик на лінію екстрених служб надійшов близько 5:40. За словами патрульних, жінка, яка живе на першому поверсі будинку, почула дитячий плач. Коли вона пішла на звук, то виявила малюка. Немовля лежало на землі за трансформаторною будкою. Жінка викликала медиків. Лікарі в екстреному порядку доставили малюка в пологовий будинок, який знаходиться за адресою Харківське шосе, 121.

Правоохоронці почали розбиратися і з’ясували, що приблизно в цей же час з двору сусіднього будинку госпіталізували жінку. Її також доставили до пологового будинку, оскільки у неї була серйозне кровотеча і ознаки нещодавніх пологів. Під час діалогу вона заперечувала, що була вагітна і народила дитину.

На даний момент життю немовляти нічого не загрожує, а породілля знаходиться в лікарні. У неї втрата крові.

Постраждала розповіла, де проживає, і туди відправився екіпаж поліцейських. За вказаною адресою проживає сім’я жінки. Вони розповіли поліцейським, що жінка дійсно була вагітна. Рано вранці вона сказала, що погано себе почуває і вийде подихати свіжим повітрям. Що відбувалося після того, як жінка вийшла на вулицю і з якої причини вона залишила малюка на землі, з’ясовуватимуть правоохоронці.