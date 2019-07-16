3 простих прийоми, що дозволяють вгамувати високий пульс без ліків

Пульс, який раптово почастішав може бути знаком тахікардії, пов’язаної з різними порушеннями. Медики розповіли, які прості прийоми можуть допомогти вгамувати пульс і повернути серцебиття в норму без використання ліків.

Контроль дихання. Цей прийом передбачає повну зосередженість на своєму диханні, яке повинно бути рівним і глибоким. Необхідно закрити очі, стежити за кожним подихом, намагатися його відчувати, не відволікаючись думками більше ні на що. Така техніка заспокоює і вирівнює серцевий ритм.

Домовленість з тілом. Слід прилягти, тіло повинно прийняти горизонтальне положення. Подумки з ним потрібно “поговорити”: скажіть організму, що від нього не потрібно зараз активності, і йому краще вести себе спокійніше. Це допомагає привести пульс в норму.

Умивання холодною водою. Воно викликає дію “рефлексу нирця”, який в організмі призводить до зниження активності всіх систем, і в тому числі допомагає вгамувати високий пульс.

Лікарі нагадують, що раптове підвищення пульсу з епізодами повторення – це тривожний знак. Він говорить про високу ймовірність порушень в провідній системі серця. Вони, в свою чергу, бувають пов’язані з гіпертонією, атеросклерозом, підвищеною функцією щитовидної залози. Один з найнебезпечніших станів, що викликає почастішання пульсу, – це миготлива аритмія, порушення серцевого ритму, при якому виникає підвищений ризик розвитку інсульту.

Тому залишати без уваги пульс, який раптом став високим не можна. Слід звернутися за медоглядом, а домашню аптечку оснастити ліками, необхідними для нормалізації серцевого ритму.

«У нормі в стані спокою пульс повинен бути в діапазоні 60-100 ударів в хвилину. Якщо частота ударів в стані спокою вище 100 в хвилину, то мова вже йде про тахікардію. Пульс вище 100 ударів у хвилину є нормальною фізіологічною реакцією тільки в стані фізичної активності, страху, хвилювання», – пояснили фахівці.

: МедікФорум