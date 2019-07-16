ВСУ знищила позиції окупантів під Горлівкою(відео)

Українські військові знищили позиції бойовиків в передмісті Горлівки. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомляє Юрій Мисягін.

«Передмістя Горлівки. Спочатку пролетіли над позицією противника вище. Придивилися. І що побачили? Окопи, окопи – десятки метрів. Зайняті будинки, з яких давно вигнали місцевих, перетворені в спостережні пункти, КСП взводів і невеликі склади боєприпасів », – написав Юрій Мисягін.

Після цього українські військові пролетіли над позиціями бойовиків вдруге, вже на низькій висоті.

«Придивились уважніше. Оцінили всі позиції противника. Усе. І окопи, і споруди, і склади, і житла. Потім відвели дрон на безпечну відстань і … Все по цілям. Коригування з повітря, дозволяє не витрачати даремно боєприпаси. Кілька хвилин і операція завершена. Піхота 53-й бригади відзначилася », – повідомив Юрій Мисягін.

«Ось тому ми і поставляємо дрони в армію. Без них не проходить не одна подібна відповідь операція. Вони очі нашої армії в небі », – також додає Мисягін.