Начальник одного з відділів Госпродпотребслужби в Києві затримана на хабарі

Правоохоронці в Києві під час одержання неправомірної вигоди в сумі 1500 доларів затримали заступника начальника управління аналітико-організаційного забезпечення – начальника відділу адміністративної практики ГУ Госпродпотребслужби в Києві.

Про це стало відомо з повідомлення прес-служби прокуратури Києва.

Як повідомляється вказані кошти зловмисниця вимагала та одержала від громадянина за отримання експлуатаційного дозволу для проведення діяльності, пов’язаної із виробництвом та/або зберіганням харчових продуктів тваринного походження.

Згідно з повідомленням зловмисниця затримана в порядку ст. 208 КПК України одразу після одержання грошових коштів. Вирішується питання щодо оголошення їй про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання службовою особою неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням) та обрання запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.