НАТО знаходиться під загрозою шпигунства та кібератак, – Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Канада й інші союзники по альянсу стикаються зі зростаючою загрозою шпигунства, в тому числі в галузі промисловості, з боку інших держав. Про це повідомляє Zrada.today з посиланням на DW.

“Ми бачимо активізацію зусиль інших країн у шпигуванні за союзниками НАТО”, – сказав Столтенберг в понеділок, 15 липня, на прес-конференції разом з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

За словами глави НАТО, її керівництво створило новий розвідувальний підрозділ, який орієнтований на поліпшення обміну інформації між організаціями та підвищення їх здатності реагувати на кіберзагрози.

“Частково йдеться про промислове шпигунство, з яким стикається громадянська розвідка, але, звичайно ж, можуть бути під загрозою й наші збройні сили, а також військова розвідка”, – сказав Столтенберг. Він додав, що в НАТО до цього ставляться “дуже серйозно”.